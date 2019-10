Exclusief voor abonnees Oulare in de basis? 26 oktober 2019

Gisteren trainde Standard nog één keer in Frankfurt, vandaag staan ze nog op het oefenveld in Luik. Daarna vertrekken de Rouches op afzondering naar Brugge. De kans is niet onbestaande dat Lavalée zijn basisplaats behoudt in Jan Breydel. Hetzij als vervanger van de licht onzekere Vanheusden, hetzij als Michel Preud'homme zijn veldbezetting aanpast in functie van blauw-zwart. Ook Obbi Oulare maakt kans op een plek in de ploeg. "Ik ben er klaar voor", zei hij na de nederlaag in Frankfurt. Hij voegde er al lachend aan toe: "Alleen kan het zijn dat ik na vijfentwintig minuten dood zit. Neenee, ik voel me heel goed." (FDZ)