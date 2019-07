Exclusief voor abonnees Oulare: evaluatie volgende week 16 juli 2019

Standard zit in de laatste rechte lijn voor de start van de competitie. Avenatti traint nog steeds individueel, net als Obbi Oulare. De sterke aanvaller van de Rouches blesseerde zich afgelopen weekend in de oefenwedstrijd tegen Strasbourg. Hij sukkelt met de dij en zijn situatie zal volgende week verder geëvalueerd worden. Het is afwachten of hij het begin van de competitie haalt.