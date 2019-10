Exclusief voor abonnees OUI 19 oktober 2019

Het concept van de conceptstore OUI in de Aldestraat is eigenlijk heel eenvoudig: "We verkopen gewoon álles wat we zelf leuk vinden", klinkt het. En dat mag je vrij letterlijk nemen: van keukenspulletjes, lampjes, een koperen fiets, notitieboekjes, potloodslijpers, wekkerradio's, luxeboeken, gietertjes, armbandjes, fleurige jurkjes, wasmanden tot lappenpoppen. De focus lag een tijdlang op strak Scandinavisch design, maar evolueerde steeds meer naar gezellig een allegaartje van alles. Het Hasseltse OUI is de place to be voor wie originele herfstcadeautjes wilt scoren of zijn interieur een warme opknapbeurt wilt geven. Je shopt er creatieve merken als HAY, Ferm Living, Bloomingville, House doctor, Nomess, Skandinavisk, Lampe gras, Luckyboysunday, universo positivo, vij5 en By nord.

