Oudste wielrenner ter wereld (106) bolt dan toch uit

Fransman Robert Marchand (106) fietste als 100-plusser het ene wereldrecord na het andere bij elkaar, maar hangt zijn fiets nu aan de haak. De oudste wielrenner ter wereld kondigde hoogstpersoonlijk zijn vertrek aan, met zijn bekende trillende stem en eeuwige lach. "Ik moet stoppen, mijn bloeddruk wordt te hoog. Ik ga geen nieuwe wereldrecords meer rijden, maar ik blijf wel thuis op de hometrainer rijden, hoor. Je moet toch in vorm blijven. Maar dat valt op mijn leeftijd niet mee!" In 2012 - Marchand was toen 100 - vestigde hij zijn eerste wereldrecord. Hij reed 24,250 kilometer in een uur. Het was de beste rit ooit in de categorie 100-plussers - een officiële categorie die speciaal voor de Fransman in het leven werd geroepen door de UCI. Vorig jaar was er opnieuw een wereldrecord. Hij reed 22,547 kilometer in een uur, in de +105 jaar, die ook weer speciaal voor hem was gecreëerd. "Ik had het bordje niet gezien dat de laatste 10 minuten waren ingegaan, anders was ik nog wel harder gaan rijden", zei hij toen.

