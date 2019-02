Oudste tabel van Mendelejew ontdekt 02 februari 2019

Waterstof lithium natrium kalium rubidium cesium francium...

Het periodiek systeem van de chemische elementen is een begrip in de scheikunde. Ten behoeve van het onderwijs werden vroeger kaarten gemaakt waarop de oplijsting netjes stond afgedrukt, en aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland is bij een grote schoonmaak zo'n kaart teruggevonden. Niets bijzonders, als het niet naar alle waarschijnlijkheid de oudste ter wereld was.

Ze lag verstopt in een oude opslagruimte van de universiteit, waar chemische producten en laboratoriumspullen zich vijftig jaar lang hadden opgehoopt. De kaart is wel erg broos. Ze werd toevertrouwd aan restaurateurs die haar nu in haar oorspronkelijke glorie moeten herstellen. Daarna zal ze beschikbaar zijn voor onderzoek en tentoonstellingen.

Het periodiek systeem werd in 1869 bekend gemaakt door de Russische scheikundige Dimitri Mendelejew, die de elementen ordende volgens hun atoomnummers (aantal protonen in de atoomkern). (JPM)

