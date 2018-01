Oudste skileraar glijdt op z'n 82ste nog achterwaarts van piste 29 januari 2018

Hij zou hun overgrootvader kunnen zijn, met zijn 82 jaar, maar in realiteit is hij hun skileraar. Ondanks zijn gezegende leeftijd onderwijst Stan Borghs uit Halle bij Zoersel nog elke week kinderen en jongeren op de overdekte skipiste in Peer. Terwijl z'n leerlingen zich aarzelend aan een slalom wagen, glijdt hij achterwaarts mee naar beneden. "Gebroken armen of benen? Nooit last van gehad. Last van mijn spieren en gewrichten heb ik evenmin. Je kan tot op hoge leeftijd uitdagende sporten beoefenen, zolang je maar blijft trainen", zegt Stan. "Tijdens de zomer duik ik nog van de rotsen op Kreta. Je moet de jongeren dan eens zien lachen als ik naar boven klim... tot ze me zien springen." De leraar heeft één collega gekend die het ook tot z'n 82ste volhield. "In september word ik er 83. Als het van mij afhangt, ga ik nog wel even door." (RTZ)

