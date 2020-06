Exclusief voor abonnees Oudste Ronde-winnaar Roger Decock overleden 02 juni 2020

Met Roger Decock (93) overleed in de nacht van zaterdag op zondag de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hij was al enige tijd ziek. Decock, prof van 1949 tot en met 1961 bij onder meer Bertin, Faema en Flandria, won Vlaanderens Mooiste in 1953. Ook Parijs-Nice (1951) en de Scheldeprijs (1954) staan op zijn erelijst. De warme, joviale West-Vlaming (Aarsele) werd voorts ook bekend als de enige ooggetuige van de ravijnduik van geletruidrager Wim van Est in de Tour '51. Decock gaf zijn persoonlijke ambities op om het leven te redden van de onfortuinlijke Nederlander. Hij wachtte, verwittigde de hulpdiensten en verloor die dag 25 minuten. Na zijn actieve carrière baatte hij met zijn vrouw Ginette het populaire café 'De Wildeman' uit in Tielt en bleef hij nog jarenlang een graag geziene gast op wielerevenementen. Decock ontpopte zich daarbij tot een boeiende en sappige verteller. Zijn leven en werk werd door Guido Van Cauwenberghe en kleindochter/ oogappel Veronique Coene (zelf ex-renster) opgetekend in het boek 'Roger Decock, sluw en slim'. Na het overlijden van 'Cockske' wordt de Fransman Jean Forestier (89) de oudste nog levende Ronde-winnaar (1956). (JDK)

