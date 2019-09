Exclusief voor abonnees Oudste parasiet in poemapoep gevonden 07 september 2019

00u00 0

Argentijnse onderzoekers waren verrukt toen ze DNA van een parasiet aantroffen in de fossiele keutel van een poema. Het dier zal van de spoelworm (wetenschappelijke benaming Toxascaris leonina) waarschijnlijk flink last gehad hebben, maar voor de vorsers was het een belangrijke ontdekking.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis