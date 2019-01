Oudste openluchtzwembad na 130 jaar dicht 15 januari 2019

In Geraardsbergen sluit het oudste openluchtzwembad van Vlaanderen na 130 jaar de deuren. In Den Bleek, zoals de recreatiesite wordt genoemd, is ook een speeltuin, je kan er tafeltennis, minigolf en petanque spelen en er is een tennis- en voetbalveld. "De kosten om het zwembad open te houden wegen niet op tegen de inkomsten", zegt schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld). "Eind december werd de elektriciteit afgekeurd, waardoor openen in mei onmogelijk is. Ook de machinekamer, de douches en de lekkende kuip moesten vernieuwd worden. Dat was een investering van 2 miljoen euro geweest." Op de site gaat de stad een park aanleggen.