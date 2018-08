Oudste Noordpoolijs breekt voor het eerst 23 augustus 2018

Wetenschappers maken zich zorgen over scheuren in het oudste en dikste ijs aan de Noordpool, waardoor water zichtbaar wordt. Zelfs in de zomer is dit water in de zee aan de noordkust van Groenland normaal bevroren. Het kan zo'n vier tot twintig centimeter dik zijn. Het is de eerste keer dat dit wordt waargenomen sinds het begin van de metingen in de jaren 70. Wetenschappers spreken van een 'schrikwekkende' observatie, die de opwarming van het klimaat "vrij dramatisch" bewijst. Zelfs als het water over een paar dagen opnieuw bevriest, is de schade niet meer te herstellen. Door abnormale temperatuurstijgingen in februari en begin deze maand is het oude zee-ijs weggeduwd van de kust, naar een gebied waar het makkelijker zal smelten. (ND)