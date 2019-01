Oudste man ter wereld sterft op z'n 113de 21 januari 2019

00u00 0

De oudste man ter wereld, de Japanner Masazo Nonaka (foto), is op 113-jarige leeftijd gestorven in zijn thuisstad Ashoro. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Nonaka werd geboren op 25 juli 1905. Dat is het jaar waarin Albert Einstein zijn relativiteitstheorie publiceerde. Samen met zijn in 1992 overleden vrouw had hij twee zonen en drie dochters. In april 2018 werd hij door het 'Guinness Book of Records' erkend als oudste nog levende man ter wereld. Wie nu zijn opvolger is, is nog niet bekend. Maar de kans is groot dat hij ook uit Japan komt. Dat land is immers bekend om zijn grote aantal eeuwelingen. Eind vorig jaar telde het land bijna 70.000 mensen die honderd jaar of ouder zijn. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN