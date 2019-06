Exclusief voor abonnees Oudste kermiskoers van het land rijdt opnieuw uit 03 juni 2019

Terwijl de renners in de Giro d'Italia hun voorlaatste rit reden, voltrok zich in Krottegem eenzelfde spektakel, maar dan van een kleiner kaliber. Omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat de allereerste kermiskoers van het land in Roeselare werd gereden, deden de Ransels in Krottegem alles nog eens netjes over.

