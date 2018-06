Oudste kandidaat (95) voor verkiezingen overleden 27 juni 2018

Met zijn 95 jaar zou René De Waegeneer (foto) de oudste kandidaat geweest zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, maar de man is afgelopen weekend overleden na een nierfalen. Groen Aalst had De Waegeneer op de 37ste plaats gezet. In 2012 kwam hij al in de krant omdat hij als 89-jarige opkwam in Aalst. Dit jaar zou hij dat dus weer doen. "Ik durfde het hem eerlijk gezegd niet meer te vragen, maar hij wou het zelf zo graag", zegt Luc Van Lierde van Groen Aalst. "Ook al wist hij toen al van zijn nierproblemen. Trouw was erg belangrijk in zijn leven. Dat zie je niet meer zo vaak." (RLA)

