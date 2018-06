Oudste gymtrainer (95) ter wereld stopt ermee: "Maar zelf blijf ik turnen, hoor" JVS

18 juni 2018

05u00 0 De Krant Een maand voor zijn 96ste verjaardag heeft Willy Van Wauwe zijn laatste salto begeleid. De oudste turntrainer ter wereld is er definitief mee gestopt bij vereniging Rust Roest - al blijft hij het motto van zijn club indachtig. "Ik ga zelf blijven turnen, hoor."

Al op zijn 90ste werd Willy gebombardeerd tot oudste turntrainer ter wereld, toen er een officieuze bevraging werd gehouden bij de gymnastiekdelegaties op de Olympische Spelen in Londen. Maar aan zijn pensioen dacht hij nog niet. Want hoewel hij de radslagen en salto's zelf niet meer voordeed, bleef hij ook niet aan de kant zitten: hij oefende zoveel mogelijk mee met de jongeren.

Tot de machine toch te veel begon te piepen en kraken, en Willy besliste z'n trainingsplunje aan de haak te hangen. Gisteren, een maand voor zijn 96ste verjaardag, gaf hij zijn laatste training. "Ik stop nu wel als trainer, maar niet als turner. Ik zal blijven bewegen en langsgaan bij de club", aldus Willy.

De man turnt al 90 jaar. "Ik bleek best wel een groot talent te zijn. Ik ben meermaals Oost-Vlaams kampioen geweest en nam deel aan wedstrijden in heel Europa. En ik zal het missen, zeker het contact met de kinderen. Dat heeft me altijd jong gehouden."