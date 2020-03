Exclusief voor abonnees Oudste duo neemt topchefs mee op wereldreis 31 maart 2020

"Je vliegt van Italië naar de Noordzee, dan vlieg je naar India en dan ga je in de polder een preitje halen." Sergio Herman waant zich op wereldreis bij 'Hippies', de keuken van het oudste duo in 'Mijn keuken mijn restaurant'. Wendy (40) en Dominique (41) zijn al 26 jaar een koppel en hebben drie kinderen. Ze kiezen voor wijting als hoofdgerecht, waarbij de miniscule graatjes verwijderd worden met een epileerpincet. De vis wordt geserveerd met curryrisotto, preiringen en pestoroom. De mening van Marcelo Ballardin en Sergio Herman over hun kookkunsten ontdekt u vanavond.

