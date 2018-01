Oudste brandweerman van Antwerpen (63) bevrijdde slachtoffers Paardenmarkt: "Part of the job" Ken Standaert

05u00 0 Photonews Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd wil Koen Van Halewijck, de oudste brandweerman van het korps, nog doorgaan. "Want de goesting en de fysiek is er nog", zegt hij. De Krant Samen met collega's die vaak nog niet eens half zo oud zijn, was Koen Van Halewijck (63) dinsdag aan de slag in het puin na de explosie op de Paardenmarkt. Antwerpens oudste brandweerman - met al 40 jaar dienst op de teller - hielp zijn collega's bij het bergen van de dodelijke slachtoffers.

"Voor sommigen is dat misschien raar om te horen, maar voor mij is dat gewoon 'part of the job'", vertelt Koen, die eigenlijk zes jaar geleden al op pensioen mocht gaan. "Het is niet dat dit me bijzonder hard geraakt heeft." In zijn carrière maakte Van Halewijck naar eigen zeggen 'ergere' rampen mee. "Zonder dit te minimaliseren, maar de brand bij Gyproc in 2002 waarbij ik een collega verloor of de aanslag op het Jodenkwartier in 1981 maakten nog meer indruk. Ook de talloze wanhoopsdaden die we als brandweerpersoneel zien, hebben een grotere emotionele impact."

BELGA In het onstabiele puin was het moeilijk werken.

Tot 67 jaar

Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd wil de oudste brandweerman van het korps nog doorgaan. "Want de goesting en de fysiek is er nog", zegt hij. "Anderen die na de pensioenleeftijd blijven doorgaan, worden vaak chauffeur of dispatcher. Maar ik blijf bij de interventieploeg. En als ik in de verplichte jaarlijkse fysieke proeven blijf slagen, doe ik nog even voort. Dat is toch maar maximaal drie jaar, want op 67 is het sowieso gedaan, dat is de wet." (BSB/KSN)