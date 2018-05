Oudste boom van Europa staat in Italië 1.230 jaar 29 mei 2018

Italiaanse wetenschappers hebben een den in het nationaal park van Pollino uitgeroepen tot de oudste nog levende boom in Europa. Onderzoek van de wortels toonde aan dat de boom 1.230 jaar oud is. Hoewel de kruin volledig afgestorven is, zitten er aan de voet van de stam nog altijd levenskrachtige takken. De status van oudste boom in Europa is wel omstreden, want in het Bulgaarse Piringebegte staat een boom van precies dezelfde soort - de Bosnische den - die meer dan 1.300 jaar oud heet te zijn.

