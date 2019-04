Exclusief voor abonnees Oudjes Column | Camps 06 april 2019

00u00 0

Is de oude garde nog avant-garde? Er wordt getwijfeld aan het killerinstinct van Van Avermaet, Gilbert en Sagan. Speculaties over een generatiewissel vliegen in de rondte. De voorbije dagen werd vooral gegorgeld met de namen van de jonkies Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Dat oudje Alexander Kristoff Gent-Wevelgem won en generatiegenoot Zdenek Stybar het hele voorjaar domineerde, leidde niet tot voortschrijdend inzicht. Overigens rijdt 'ouwe zak' Alejandro Valverde pontificaal in de regenboogtrui. Ik vrees dat hij te onervaren is met Vlaamse koersen om een hoofdrol te spelen in de Ronde, maar zijn aanwezigheid alleen al is een generatieneutraal statement. Schrijf nooit een ouwe renner af, want voor je het weet, fietst hij de jongetjes op de Taaienberg naar huis. Als de Ronde het ornament is van de Vlaamse volksziel doen ouderen ook nog mee. De ziel is van iedereen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen