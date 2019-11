Exclusief voor abonnees Oudjes COlumn | Camps 16 november 2019

00u00 0

De voorlaatste kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels wordt in een prachtig decor gespeeld. Sint-Petersburg is een stad waar schoonheid en tragiek elkaar schragen. Waar geschiedenis is geschreven.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu