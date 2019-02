Ouderschapsverlof 20 februari 2019

00u00 0

Laatdunkend liet Lars V. in Dialoog weten dat zijn vrouwelijke collega's gebruik maken van het ouderschapsverlof "niet om het huishouden bij te werken maar om te chillen". Beste Lars, we leven niet meer in de jaren 50. Ook vrouwen houden er een drukke job op na. Toch worden ze nog steeds benadeeld ten opzichte van mannen. Kijk maar naar de loonkloof.

Sophie V.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN