Ouders zien dochter omkomen in brand

Een vrouw van 56 uit Tienen is donderdagnacht omgekomen door een brand in haar huis. Getuigen belden de hulpdiensten, maar toen die arriveerden, sloegen de vlammen al uit de woning. Bewoner Emmanuel Jacobs (53) raakte op eigen kracht buiten en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn vrouw Carine Cornu overleefde het niet. Haar ouders, die een tiental meter verderop wonen, zagen alles gebeuren. "Ik wilde door het vuur lopen om mijn dochter te helpen", zegt haar emotionele moeder Lisane. "Maar de politie hield me tegen. Verschrikkelijk: je moet toekijken terwijl je weet dat je dochter gaat sterven." Het vuur zou ontstaan zijn door een brandende sigaret.