Ouders willen niet dat school vernoemd wordt naar gesneuvelde gendarme 25 april 2018

00u00 0

Het plan om een nieuwe school in het Franse Pégomas, een gemeente nabij Cannes, te vernoemen naar de vermoorde gendarme Arnaud Beltrame, stuit op verzet van ouders. De agent van 44 nam op 23 maart tijdens een gijzeling in een supermarkt in Trèbes de plaats in van een gijzelaar en werd nog voor de politiebestorming vermoord door de jihadistische gijzelnemer. In september zou dus een school openen die zijn naam draagt. Maar de ouders van de leerlingen zijn van mening dat "kinderen het recht hebben om school te lopen en op te groeien zonder zo'n last op hun schouders". Bovendien vrezen ze dat de school een potentieel terreurdoelwit wordt. Het ziet er evenwel naar uit dat hun verzet op niets zal uitdraaien.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN