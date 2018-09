Ouders willen kinderen gezond eten meegeven, maar er is niks mis met de

klassieke brooddoos Fien Tondeleir

06 september 2018

06u00 0 De Krant Ondanks onze goede voornemens eet zoon of dochter deze middag op school geen volkorenwrap of havermoutmuffin, maar gewoon een boterham met kaas of zelfs eentje met choco. "Met een klassiek gevulde brooddoos is niets mis", stelt Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA.

Meer dan de helft van de ouders (57%) zou de brooddoos van zijn of haar kind gezonder willen vullen. Ook 36% van de kinderen wil 's middags een gezondere lunch. Toch treffen leerkrachten nauwelijks groenten of fruit aan in de refter. Dat blijkt uit onderzoek van iVox in opdracht van Lidl bij 1.000 Belgische ouders en kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Hummus en groenten

