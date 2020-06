Exclusief voor abonnees Ouders: "Wij kregen géén brief over dood van Maddie" 17 juni 2020

00u00 0

Kate en Gerry McCann hebben geen brief gekregen van de Duitse justitie over het overlijden van hun dochter, de dertien jaar geleden in Portugal verdwenen peuter Madeleine McCann. Maandag zei de Duitse procureur nochtans dat er zo'n brief verstuurd was. De ouders hadden zelf om bevestiging van het overlijden gevraagd, nadat het Duitse parket twee weken geleden had gezegd dat het "enig bewijs" had dat McCann niet meer in leven is en werd vermoord door Christian Brückner (43). "We kunnen echter niet zeggen waarom wij denken dat ze dood is, omdat we de boosdoener niet in onze kaarten willen laten kijken", aldus het Duitse parket, dat nog niet genoeg bewijzen heeft om Brückner effectief aan klagen voor moord. Het parket belooft om de brief opnieuw naar de ouders te sturen. (CMG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen