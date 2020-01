Exclusief voor abonnees Ouders van Spaanse peuter die in put stierf krijgen 180.000 euro 22 januari 2020

Er komt geen proces tegen de eigenaar van de put waarin de Spaanse peuter Julen Roselló (2) een jaar geleden stierf. Zijn ouders hebben een schikking getroffen. Eigenaar David Serrano, die bekende nalatig te zijn geweest, zal 180.000 euro schadevergoeding betalen. De man is ook veroordeeld tot een jaar cel, maar in de praktijk zal hij niet naar de gevangenis moeten. De 100 meter diepe put bij het dorp Totalán, waarin Julen was gevallen, bleek illegaal geboord en onvoldoende afgedekt. Er werd twee weken gezocht naar Julen, de hulpdiensten troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op 70 meter diepte. Hij stierf de dag van de val aan zijn verwondingen.