Exclusief voor abonnees Ouders van peuter die stierf in put "Toen hij stopte met huilen, vervloog onze hoop" 29 maart 2019

00u00 0

In Spanje hebben de ouders van Julen, de jongen van 2 die halfweg januari stierf in een put, voor het eerst op televisie getuigd. Zijn moeder Vicky geeft toe dat ze nooit echt in een goede afloop heeft geloofd. "Zodra ik hem niet meer hoorde huilen, sloeg de pijn toe en wist ik eigenlijk dat hij er niet meer was." Dertien dagen duurde de poging om de peuter te bevrijden uit de meer dan 100 meter diepe en slechts 25 centimeter brede schacht. Die was illegaal geboord en het drama blijkt nu voor ruzie in de familie gezorgd te hebben. De eigenaar van het terrein is getrouwd met een nicht van vader José, maar hij geeft de hulpdiensten de schuld. Die zouden de jongen hebben gedood met hun graafwerkzaamheden - een uitvlucht die de vader niet aanstaat.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen