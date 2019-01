Ouders van CTX-broers leven in viervoudige onzekerheid 24 januari 2019

Goed dat HLN het verhaal bracht van de CTX-patiënten. Tussen de tien Belgische CTX- patiënten zit ook een broederpaar. Ik ken deze familie, voor hen is het dubbel zo zwaar. Door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de medicatie heeft één van de broers ook al een onherstelbaar letsel opgelopen. Hij is in een rolstoel beland toen hij geen medicatie meer kreeg. Ondertussen heeft hij zijn pillen opnieuw, maar hij loopt nu mank en kan niet meer gaan joggen. Die mensen hebben al rekeningen in de bus gevonden van 125.000 euro. Hopelijk kan Marc Coucke deze families uit de onzekerheid halen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van hun medicijn. Nu wordt er wel één en ander geregeld, maar de ouders hebben ook al grote sommen moeten opleggen. Maggie De Block stelt dat het Solidariteitsfonds dit jaar de kost van 1,5 miljoen euro voor de 10 patiënten op zich moet nemen. Dat volstaat niet, ze moet een oplossing op lange termijn bieden. Die ouders leven nu in vierdubbele onzekerheid. Zullen hun beide kinderen de rest van hun leven wel hun levensnoodzakelijke medicatie krijgen? En wanneer zullen hun beide kinderen, die bovendien ook een verstandelijke beperking hebben, hun persoonsvolgend budget krijgen, waarmee ze de nodige zorgverlening kunnen regelen? Want ook daar wachten ze al tien jaar op.

