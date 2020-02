Exclusief voor abonnees Ouders vallen jeugdspelertjes aan op veld, club dient racismeklacht in 17 februari 2020

Een Gentse jeugdvoetbalploeg heeft bij de politie een klacht ingediend wegens racisme, nadat spelertjes op het veld uitgescholden en aangevallen werden door ouders van de tegenpartij. Bij een opstootje tussen de doelman van Jago Sint-Amandsberg en een speler van het Aalsterse VJ Baardegem liep het uit de hand. "We kregen woorden als 'kankerturk' en 'kankermarokkaan' naar ons hoofd geslingerd", vertelt keepertrainer Metin Daghan. "Voor we het wisten, stonden er zo'n 20 ouders op het veld. Ze gingen onze spelers te lijf, één van hen hield er een blauw oog aan over." Bij Jago geven ze toe dat hun spelers "niet altijd even lief" zijn. "Maar het zijn pubers van 15 à 16 jaar. Van ouders mag je toch een volwassener houding verwachten?" VJ Baardegem laat weten dat er "geen plaats is voor racisme" in de club.

