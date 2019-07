Exclusief voor abonnees Ouders Théo Hayez keren vandaag terug 13 juli 2019

De ouders van de vermiste Théo Hayez (18) keren vandaag terug naar ons land. Dat heeft zijn vader gezegd aan de Australische krant 'Echonetdaily'. Het is intussen zes weken geleden dat Hayez verdween na een nachtje stappen in Byron Bay. Zijn ouders reisden naar Australië om de zoekacties van politie en vrijwilligers te volgen. Vader Laurent Hayez zwoer dat hij niet naar België zou terugkeren vooraleer hij zijn zoon gevonden had, maar dat doet hij nu toch. "Het is belangrijk dat we naar huis gaan, onze familie terugzien en tijd doorbrengen met de kleine broer van Théo, Lucas." Hij voegde daar wel meteen aan toe begin volgende maand terug te keren om de zoektocht verder te zetten. De Australische politie zoekt intussen niet meer naar de Belg, vrijwilligers doen dat wel nog. (KVDS)

