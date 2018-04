Ouders Stijn Saelens tevreden "NAAM VAN ZOON IS GEZUIVERD" 19 april 2018

De advocaat van de ouders van Stijn Saelens reageerde erg tevreden na het vonnis. "Na vijf jaar moddergooien is de nalatenschap van hun zoon eindelijk gezuiverd", zegt meester Jan Leysen. "De familie Saelens staat er terug en dat is voor hen een enorme opluchting. Ik vond de uitspraak erg evenwichtig. Voor mijn cliënten ging het vooral om André Gyselbrecht. Ze hadden op meer dan 20 jaar cel gehoopt en dat is er gekomen. Hij was voor hen de bron van het kwaad. Het is goed dat de rechtbank zijn manipulatieve en tirannieke kant benadrukte. Of we beroep verwachten? Ik denk dat we nog een jaar of tien zoet zullen zijn." (SDVO)