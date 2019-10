Exclusief voor abonnees Ouders smeken autodief: "Breng alsjeblieft de as van ons dochtertje terug" 21 oktober 2019

Toen Jaimy Wieland en Didier Elst uit Leopoldsburg vrijdagmiddag beseften dat er in hun auto was ingebroken, zakte de grond onder hun voeten weg. Want ook het fluwelen juwelenzakje met de urne van hun overleden dochtertje bleek gestolen. "Dat is alles wat we nog van Dina hadden." In juli 2012 overleed het pasgeboren meisje aan de gevolgen van een zwangerschapsvergiftiging. "Ze heeft één week geleefd, en overleed op mijn verjaardag", zegt mama Jaimy. "Sindsdien hing het nzakje met Dina's urne aan de zonneklep van onze wagen. We hadden het daar als geluksbrenger gehangen, zodat ze altijd bij ons was en over ons zou waken." Tot inbrekers het op de auto van het koppel gemunt hadden. "Ik ging een eindje wandelen en zag van ver de brooddoos van ons zoontje Jake (3) liggen. Iets verder lagen onze autopapieren te dwarrelen. En ja hoor, thuis aangekomen was het duidelijk dat er in onze auto was ingebroken. Natuurlijk geen spoor meer van mijn iPhone, lader en andere spullen. Maar tot mijn afgrijzen ook Dina's juwelenzakje met daarin het doorzichtige flesje met een zwarte rubberen stop. We hoeven die gsm niet terug te hebben, maar ik vraag aan de dief om eens diep in zijn hart te kijken. Alsjeblief, breng onze Dina terug." (DSS)

