Ouders sluiten spijbelende dochter op in garage 08 maart 2019

Een 16-jarig meisje is door haar ouders geslagen en opgesloten in de garage omdat ze gespijbeld had. "Het meisje zei dat ze op de grond werd geduwd en door de moeder werd geslagen met een pc-kabel", zei de openbare aanklager eerder. "Later zou ook de vader haar hebben geslagen en zelfs proberen te wurgen hebben." De tiener stuurde foto's naar een vriendin en nam ook een leerkracht in vertrouwen. De papa (50) en mama (42) ontkenden alles - het ging maar om "duw- en trekwerk" - maar de Mechelse rechter achtte de feiten bewezen. Ze kregen 12 maanden cel met uitstel. (TVDZM)