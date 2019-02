Ouders slapen pas zes jaar na geboorte weer 'normaal' 27 februari 2019

Zes jaar: zo lang duurt het volgens Britse wetenschappers voor ouders weer hun gewone slaapritme terugvinden na de geboorte van een baby. Onderzoekers van de universiteit van Warwick ondervroegen 2.541 moeders en 2.118 vaders tussen 2008 tot 2015 om tot deze conclusie te komen. Daarnaast stellen ze vast dat moeders meer last hebben van slaapproblemen dan vaders. Een moeder slaapt in de eerste drie maanden na de geboorte gemiddeld een uur minder dan voor de geboorte, een vader gemiddeld een kwartier - al lijkt dat voor veel ouders wellicht nog een schromelijke onderschatting. Ook hebben ervaren ouders er minder last van dan zij die voor het eerst een kind krijgen. Volgens slaapexpert Johan Verbraecken (UZA) hangt de slaapkwaliteit van ouders ook nauw samen met het kind zelf. Zo plast het ene kind bijvoorbeeld langer in bed dan het andere.

