Ouders nemen verzorgsters niets kwalijk na plotse dood van hun baby: "In de crèche is het verdriet ook groot" Nadine Van der Linden en Antoon Verbeeck

24 april 2018

05u00 0 De Krant In een crèche in Heist-op-den-Berg stierf afgelopen woensdag Flynn De Smet, vier maanden oud. Een geval van wiegendood, niemands schuld. Toch zorgt het drama voor gefluister in de buurt: verliep in de crèche wel alles volgens het boekje? De ouders van Flynn steken nu heel bewust hun hand uit. "We willen de verzorgsters steunen in dit verdriet, in plaats van hen verwijten te maken. Soms sta je machteloos."

Pijnlijk is het: in een huis komen waar alles ligt om een baby te vertroetelen, maar waar geen baby meer is. In een hoek van de lichte nieuwbouw in Heist-op-den-Berg, waar de familie De Smet nog maar sinds februari woont, staat de luiertafel nog. Er liggen slabbetjes en piepkleine kousjes en een half opgebruikte tube zinkzalf. Alleen kleine Flynn is er niet meer. Hij stierf de dag voor hij vier maanden oud zou worden. Zijn ouders waren net een eerste keer met hem naar de kapper geweest en een eerste keer naar Plopsa Coo, waar zijn handjes trilden van plezier. Een tweede keer komt er niet. Vorige woensdag werd hij om 13.50u slap uit zijn bedje gehaald door een verzorgster van crèche Boembaloeba.

HLN