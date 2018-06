Ouders Mawda dienen officieel aanvraag tot regularisatie in 07 juni 2018

De ouders van Mawda, het meisje dat werd doodgeschoten tijdens een politieachtervolging in Bergen, hebben een aanvraag ingediend voor een humanitaire regularisatie. Dat is gebeurd via de geijkte procedure, zegt advocate Mieke Van den Broeck van Progress Lawyers Network (PLN).

