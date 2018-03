Ouders lieten GHB bezorgen bij zoon in Gevangenis 20 maart 2018

Een ouderpaar zit in de cel omdat ze een flesje vloeibare drugs, GHB, bij hun 29-jarige zoon in de gevangenis lieten bezorgen. Een 41-jarige man was het flesje, met daarrond nog wat speed, gaan ophalen bij de ouders, en gooide het later over de gevangenismuur. De drugs werden meteen onderschept door een vijftiental gevangenen. Vier van hen werden onwel na het drinken ervan. Een gedetineerde moest zelfs naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De twintiger werd recent vrijgelaten, maar zit nu dus in de cel samen met zijn ouders. De vier verdachten verschijnen vandaag voor de raadkamer. (KAR)