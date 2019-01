Ouders Julen wanhoop nabij op wake 25 januari 2019

De ouders van de kleine Julen, het tweejarig jongetje dat in een put viel in Totalán in het zuiden van Spanje, vinden troost bij elkaar tijdens een wake voor hun zoontje. Op dat moment zijn ze al elf dagen aan het hopen op een mirakel. Terwijl de ouders zich staande proberen te houden, zoeken acht mijnwerkers onverminderd voort naar de peuter. (LVB)

