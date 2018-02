Ouders Jelle zwaar ontgoocheld: "Achter tralies kon hij zich bezinnen" 24 februari 2018

De ouders van slachtoffer Jelle reageren onthutst op de uitspraak. "Dit kan toch niet waar zijn? Hij krijgt zelfs niet de maximumwerkstraf", zegt zijn vader. Marc Tommeleyn (56) en Kathleen Braem (58) hadden gehoopt dat de doodrijder van hun zoon dezelfde straf zou krijgen als in eerste aanleg. "Drie jaar cel, daar konden we ons in vinden. In de gevangenis zou hij zich kunnen bezinnen over wat hij in ons gezin aangericht heeft. Tijdens zijn werkstraf zal hij daar helemaal niet mee bezig zijn. Deze straf is veel te licht. We hadden gehoopt op een signaal naar de maatschappij. Hopelijk moet hij z'n werkstraf doen in een instelling voor verkeersslachtoffers. Zo zal hij tenminste zien wat de gevolgen zijn van zijn daden."

