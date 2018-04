Ouders hebben vooral vragen over driftige kleuters 06 april 2018

Jonge ouders kloppen almaar vroeger bij de Opvoedingslijn aan voor advies. 29% van de vragen gaat nu over kleuters, 25% over kinderen van de lagereschoolleeftijd en nog eens 25% over pubers. De grootste problemen bij kleuters zijn driftbuien, agressief gedrag en koppigheid - allemaal kwesties die nauw verwant zijn.

