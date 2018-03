Ouders geloven niet in kunstonderwijs 07 maart 2018

00u00 0

Slechts 17% van de leerlingen in het kunstonderwijs is daar het eerste jaar gestart, terwijl acht op de tien er pas terechtkomen via het watervalsysteem. De helft van deze kinderen moest van ma en pa immers eerst starten in het ASO, zo blijkt uit een bevraging van meer dan 2.000 leerlingen in het Nederlandstalig Kunst Secundair Onderwijs. Eén op de drie stapt pas in het vierde of vijfde middelbaar over naar het kunstonderwijs, meestal na slechte resultaten in een ASO-opleiding. Bijna de helft haalt betere resultaten na de switch en 66% gaat sindsdien liever naar school. Toch ondervinden ze dat hun klasgenoten die vanaf het eerste jaar startten in de kunsthumaniora een artistieke voorsprong hebben. Ouders vrezen dat hun kinderen vanuit het kunstonderwijs te weinig doorstromingskansen hebben naar het hoger onderwijs. In de praktijk stroomt 80% van de afdelingen dans en muziek door naar het hoger kunstonderwijs, en 67% uit de afdelingen woordkunst-drama.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN