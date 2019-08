Exclusief voor abonnees Ouders gaan in beroep tegen vrijspraak leraar in aanrandingszaak 08 augustus 2019

Leerkracht S.K. (36) uit Oud-Heverlee ging vorige maand in de Leuvense rechtbank vrijuit voor de aanranding van zeven 9-jarigen in zijn klas twee jaar geleden, maar de ouders van de kinderen tekenen nu beroep aan tegen het vonnis, net als het Openbaar Ministerie. Daardoor zal S.K. zich straks opnieuw moeten verantwoorden voor het hof van Beroep in Brussel. In eerste aanleg riskeerde de dertiger 40 maanden cel met probatie-uitstel omdat hij de fysieke en seksuele integriteit van de meisjes in zijn klas geschonden zou hebben. Hij zou hen onder meer op schoot hebben genomen, over de rug en buik hebben gewreven en ze in de nek hebben gemasseerd. Volgens de rechter was er sprake van ongepast pedagogisch gedrag en niet van ongewenst seksueel gedrag, waardoor de leerkracht geen strafbare feiten pleegde - met de vrijspraak als gevolg. (KAR)

