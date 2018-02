Ouders en kind (10) sterven in gecrasht vliegtuigje 19 februari 2018

Bij een ongeval met een toeristisch vliegtuigje in het Franse departement Jura zijn zaterdagnamiddag drie mensen omgekomen. Het gaat om een koppel en hun 10-jarig kind. De politie kreeg zaterdag rond 17 uur te horen dat een tweemotorig vliegtuigje nooit op zijn bestemming was aangekomen. Daarop werd meteen een zoekactie gestart. De hulpdiensten konden uiteindelijk aan de hand van een warmtebeeldcamera de vermoedelijke plaats van de crash lokaliseren. Rond middernacht werd in Saint-Laurent-la-Roche ook het wrak gevonden. Ter plaatse troffen de hulpverleners de lichamen aan van een Frans koppel en hun kind. Over de oorzaak van het ongeval is voorlopig niets bekend. (BJM)