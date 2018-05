Ouders eisen grondig onderzoek: "Kerngezond naar crèche gebracht. Vijf uur later was Daniel dood" Ken Standaert

29 mei 2018

05u00 0 De Krant De ouders van Daniel Mbonzi uit Aalst hopen dat het gerechtelijk onderzoek snel duidelijkheid brengt over de doodsoorzaak van hun zoontje. De baby overleed vrijdagmiddag in de crèche waar hij die ochtend om 8 uur werd afgezet. "In goede gezondheid", verduidelijkt papa Patrick (38). "Maar om 13.20 uur was mijn kind dood."

"Wat is er met ons kind gebeurd?" Op die vraag willen de ouders van de kleine Daniel Mbonzi uit Aalst na de dood van hun zes maanden oude zoontje zo snel mogelijk een antwoord. "Om 8 uur heb ik mijn zoontje gezond en wel aan de verantwoordelijke van de crèche gegeven", vertelt Patrick. "Om 13.20 uur kwam vanuit de crèche een telefoontje dat Daniel 40 graden koorts had en hulp nodig had." Patrick repte zich ter plaatse. "Twaalf minuten na het telefoontje stond ik aan de crèche. Daniel gaf dan al geen teken van leven meer. Zijn tong hing uit zijn mond en hij voelde ook heel koud aan, wat toch raar is wanneer hij minder dan een kwartier eerder 40 graden koorts zou hebben gehad." Enkele minuten na Patrick arriveerden de hulpdiensten, maar hun reanimatiepoging leverde niets op.

