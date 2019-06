Exclusief voor abonnees Ouders doodgereden journaliste ontgoocheld over werkstraf dader 22 juni 2019

De 20-jarige bestuurder die begin november 2017 'De Standaard'-journaliste Stephanie Verbraekel doodreed, is veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur. Het parket had nochtans 'een voorbeeldstraf' van 18 maanden cel gevraagd. Tijdens het onderzoek hield de man steeds vol dat hij niet sneller dan 50 kilometer per uur had gereden. Onderzoek wees echter uit dat hij 90 kilometer per uur reed.

