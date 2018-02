Ouders diabetespatiëntjes hoeven 's nachts niet te waken door nieuwe sensor 24 februari 2018

Ouders van diabetespatiëntjes die 's nachts de wekker moeten zetten om de suikerwaarden van hun kind te controleren, kunnen dat nu overlaten aan nieuwe technologie. Die werd ontwikkeld door het bedrijf Medtronic en kan via een sensor, die om de zes dagen wordt aangebracht op de huid, permanent glucosewaarden meten. Die kunnen via een app op een smartphone gevolgd worden, bij te hoge of te lage waarden wordt een alarm verstuurd. Zo kunnen ouders ook tijdens de schooluren de glucosemetingen van hun kinderen volgen. Voor diabetespatiënten met een pomp bestond de technologie al, maar nu wordt ze beschikbaar voor alle diabetespatiënten, ook zij die via een inspuiting insuline toedienen.

