Ouders dagen school voor rechter omdat ze niet ingrijpt: "Onze dochter moest zich aanpassen, maar pesters mochten doordoen" Ingrid De Vos en Tom Vierendeels

17 april 2018

05u00 0 De Krant Twee jaar lang werd Yana Vanderlinden gepest op het Heilig-Hart&College in het Vlaams-Brabantse Halle. Om eraan te ontsnappen, is ze uiteindelijk van school veranderd. Met een rechtszaak willen haar ouders nu een signaal geven. "Het is onaanvaardbaar dat zo weinig werd gedaan om de pesters te stoppen."

Het begon fout te lopen in het schooljaar 2015-2016, toen Yana (18) in het vijfde jaar Verzorging zat. "Yana werd gekleineerd door een groep meisjes. Op den duur werd ze systhematisch uitgesloten en zelfs bedreigd", vertelt haar mama, Laure Rogiers. Deels om haar pesters te ontlopen, deels omdat Verzorging niet 100% haar ding was, veranderde Yana naar de richting Verkoop - ook al moest ze haar jaar opnieuw doen. "Maar ook daar werd ze uitgesloten. De gesprekken in een klasgroep op sociale media vielen plots stil toen mijn dochter zich aanmeldde. Iedereen verliet de groep. Er werd geroddeld. Ze kreeg verwijten in het Frans naar haar hoofd geslingerd", zegt de moeder. "Op een gegeven moment was ze de enige die een taak had afgemaakt. Ze mocht het werkje niet indienen, zodat de anderen geen slechte punten zouden krijgen. Anders zouden ze haar wel vinden."

Paniekaanval

Yana en haar ouders hebben de pesterijen herhaaldelijk gemeld aan de school, maar de situatie escaleerde alleen maar. "Nadat een van de pesters uit de klas was gehaald voor een gesprek, kreeg Yana te horen dat ze een klikspaan was. Ze zouden haar na school wel aanpakken. Zo durfde ze uiteindelijk niks meer te zeggen. Ze kreeg angstaanvallen en begon te hyperventileren. Meermaals kreeg ik een sms'je dat ik haar moest ophalen, omdat ze het niet meer uithield op school. Dan breekt je moederhart."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN