Ouders bezetten zebrapad vlak bij school 25 januari 2018

Een basisschool uit Kortrijk is het grondig beu dat veel chauffeurs zich niet houden aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. "Als er geen file is, vlammen ze hier met 70 kilometer per uur voorbij", sakkert directeur Piet Demeurisse van Sint-Theresia. Daarom bezetten ouders van leerlingen gisterochtend het zebrapad vlak bij de school, elk met een '30'-bordje in de hand. Voor de veiligheid droegen ze allemaal fluovestjes. "Want de oversteekplaats is niet goed aangeduid. Af en toe zijn er politiecontroles, maar dat volstaat niet. Er moet weer een gemachtigd opzichter ingezet worden." (LPS)

