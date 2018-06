Ouderkoepel wil luxeverzuim aanpakken 01 juni 2018

Elk jaar kloppen ouders aan bij de schooldirecteur met de vraag of hun kinderen de laatste schooldag of -dagen afwezig mogen zijn. Vervroegd op vakantie vertrekken is echter geen geldige reden om te spijbelen. De Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV) - dat is de ouderkoepel van het vrij onderwijs - wil daar wat aan doen. De VCOV heeft een affiche ontworpen met de boodschap 'Aanwezig tot de laatste bel? Fijn dat je bij ons bent tot en met 29 juni.' Die is naar zo'n 2.200 scholen van het katholieke net verstuurd, met de vraag ze op een goed zichtbare plaats uit te hangen.