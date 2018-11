Ouderen in het verkeer 27 november 2018

Ik heb mijn auto verkocht omdat ik een beroep doe op een taxi, telkens als ik naar het stadscentrum wens te gaan om mijn boodschappen te doen. Ten eerste uit budgettaire redenen en vervolgens vooral om ongevallen te voorkomen. In het artikel '16% van 65-plussers buist voor rijtest' is de titel sterk negatief voor de jonggepensioneerden. Het zou positiever zijn om te schrijven dat 84% geslaagd is, gelet op de sfeer van de testen. Ten eerste zien oudere mensen voor het eerst zo'n simulatietoestel en zijn ze al gestresseerd van de aanblik. Ten tweede, het rijden langs - meestal gekende wegen - geeft een zekere vorm van gewenning of buurtherkenning. En ten derde heeft de examinator zich zelf al aan de proef gewaagd met een resultaat van uitmuntendheid, terwijl iemand op zijn vingers toekijkt?

