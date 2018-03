Ouderen hebben vaker alcoholprobleem XX% DRINKT MEER DAN 10 GLAZEN PER WEEK 27 maart 2018

Wakker worden met een kater: het overkomt niet zozeer jongeren, maar vooral 55- tot 64-jarigen, blijkt uit cijfers van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Op weekbasis drinken 55- tot 65-jarigen de helft meer dan 15- tot 24-jarigen. Van alle Vlamingen die dagelijks alcohol drinken, zijn bijna twee op de drie 55 jaar of ouder, en bij de problematische gebruikers - meer dan tien glazen per week - is er een piek in die leeftijdscategorie (zie grafiek).

